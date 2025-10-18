Camogli: “Cimitero, via i tabelloni pubblicitari e riqualificazione del muro”

Lo scorso 19 settembre trattammo il tèma dei manifesti pubblicitari nei tabelloni posizionati sul muro esterno del cimitero di Camogli e il giorno dopo il sindaco Giovanni Anelli informò della decisione di rimuoverli ubicandoli in altra sede.

E’ passato quasi un mese, ma i medesimi sono ancora lì; anzi, sono aumentati di numero causando lo sconcerto di molti. Il sindaco Anelli però rassicura tutti: “E’ già stato effettuato un sopralluogo e si è già individuata la zona dove spostare il tutto. Informo anche che nei programmi dell’amministrazione comunale c’è la riqualificazione del muro del cimitero”.

