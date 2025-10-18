Cedono i legamenti del ginocchio durante un’escursione, soccorsa turista lombarda sul sentiero

Prima il recupero e la prima assistenza sul posto da parte drgli operatori specializzati del Soccorso Alpino poi il trasferimento in piazzola con l’elicottero Drago dei vigili del fuoco per il successivo trasbordo all’ospedale. Una signora lombarda di 72 anni è stata così assistita a Monterosso in zona Colle Bagari per una donna di 72 anni, dopo una caduta durante un’escursione. La donna, nella fattispecie, ha rimediato la probabile rottura dei legamenti del ginocchio destro.

Sul posto gli esperti del Soccorso alpino e speleologico Liguria. Qui la donna è stata subito medicata e l’arto è stato trattato con lo steccobenda. Poi l’elisoccorso è sopraggiunto per la seconda parte dei soccorsi infine l’ambulanza della Croce Rossa di Monterosso hanno permesso il definitivo trasferimento al Pronto soccorso dell’ospedale Sant’Andrea della Spezia.

