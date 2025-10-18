Cesena, lo spezzino Vergassola: “Bravi noi. Spezia in difficoltà ma non era facile”

“Penso che abbiamo fatto una buonissima partita, abbiamo provato a giocare a calcio. Siamo subito andati sotto e non è semplice recuperare, i ragazzi sono stati bravi e siamo riusciti a fare due gol. Nel primo tempo abbiamo avuto buone trame di gioco, abbiamo tenuto bene la palla, nella ripresa ci siamo abbassati un po’ ma contro una squadra che è in difficoltà di risultati ma ha buonissimi giocatori e un allenatore bravo. Non è mai facile, la reazione dello Spezia ci stava, così come il fatto che ci siamo abbassati. Ma penso che abbiamo retto bene, potevamo sfruttare meglio qualche ripartenza e tenere un po’ più palla noi. Abbiamo sofferto a tratti, ma la partita è stata buona”. Analizza così il successo del Cesena Simone Vergassola, il vice di Michele Mignani, che commenta in conferenza stampa la vittoria sullo Spezia. “In settimana proviamo sempre qualcosa, poi sono i ragazzi che devono riconoscere quando fare qualcosa. Gli avversari cambiano, lo Spezia oggi ha difeso a uomo e siamo stati bravissimi ad interpretare le cose proposte. Sono stati molto bravi a difendere sulle palle inattive, abbiamo cambiato qualcosa e abbiamo tenuto bene botta”.

Spezzino di nascita, Vergassola spende qualche parola per la sua città natale: “Venire al Picco e giocare contro una squadra che ha fatto finale play-off non è facile. Sono in difficoltà, ma hanno giocatori in nazionale. Siamo stati bravi. Io sono nato a Spezia, mio padre è spezzina, mia madre vive a Sarzana, giocavo a Carrara. Se lo Spezia fa bene mi fa piacere, ho tanti amici in curva e tribuna. La città è bella e negli anni è cresciuta anche a livello turistico, sono stati bravi a migliorarla e ci si vive bene”.

