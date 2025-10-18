Chiavari: “Depuratore di vallata e la delibera approvata dalla sola maggioranza”

Da Giovanni Giardini, consigliere Comunale a Chiavari di “Cambia con Me”

Leggendo le dichiarazioni del Sindaco Messuti in merito al Depuratore di vallata a Chiavari capisco che la Città Metropolitana continua ad inviare note tecniche e richieste, secondo lui, di formalismi inutili.

Quali sono le sollecitazioni per approfondimenti che Città Metropolitana richiede?

In merito anticipo quelle che sono le mie convinzioni.

Il mio pensiero, ampiamente illustrato in Consiglio Comunale, alla presentazione da parte della Giunta, delle varianti urbanistiche della zona della Colmata e quella di Preli.

Peraltro da me non votate per convinzioni puntuali e precise, che mi hanno visto coinvolto principalmente e soprattutto come tecnico.

» leggi tutto su www.levantenews.it