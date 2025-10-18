Chiavari: grande affluenza all’infopoint della Protezione Civile

Nella mattinata di sabato 18 ottobre in piazza Matteotti a Chiavari la Protezione Civile ha incontrato i cittadini con lo scopo di informare e preparare in caso di emergenze, soprattutto per quanto riguarda i rischi idrogeologici e metereologici. Dalle 9:30 alle 13, infatti, è stato allestito uno stand che ha rappresentato un punto di informazione per la cittadinanza. L’iniziativa, promossa dal comune di Chiavari, ha visto una grande partecipazione, con la protezione civile che ha consegnato tutto il materiale a disposizione contenete linee guida pratiche, indicazioni operative e contatti utili. Inoltre, i volontari hanno avuto modo di inserire alcuni cittadini nel sistema di allertamento, oltre a illustrare e spiegare come accedere al portale dedicato alle allerte per selezionare il comune per cui si vuole ricevere i messaggi di allerta.

Questa iniziativa si inserisce nel percorso di rafforzamento del sistema locale di Protezione Civile da parte del comune di Chiavari, che ha anche avuto modo di presentare alcune azioni messe in atto negli ultimi anni per migliorare l’efficienza e la prontezza in caso di emergenza, tra cui il censimento delle persone fragili, l’organizzazione di esercitazioni operative e il potenziamento del Centro Operativo Comunale.

