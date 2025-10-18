Controlli della polizia in centro storico: 3 arresti, 15 denunce e 3 esercizi commerciali chiusi dalla Asl3

Genova. Ieri, si è svolto in Questura il tavolo tecnico per la rimodulazione dei servizi di controllo straordinario del centro storico, in attuazione di quanto deciso dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. “I servizi terranno conto della crescente richiesta di sicurezza pervenuta dagli esposti dei comitati, associazioni di quartiere, CIV e privati cittadini della zona, con un focus particolare sulla movida, che dopo la pausa estiva, si è spostata da Corso Italia nel centro storico” spiega la Questura in una nota.

Intanto la Polizia di Stato già a partire da lunedì 13 ottobre, ha pontenziato i servizi di controllo straordinario proprio in centro storico, grazie anche al contributo del Reparto Prevenzione Crimine Liguria e di quello del Piemonte appositamente inviato da fuori regione per contrastare in particolare spaccio, scippi e degrado urbano.

