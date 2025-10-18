COMMENTA
E’ mancato Romano Figoli, Cisl spezzina in lutto

La Cisl della Spezia unitamente alla Federazione dei pensionati, manifesta profondo cordoglio e le più sentite condoglianze alla famiglia per la scomparsa di Romano Figoli, storico dirigente della funzione pubblica, segretario degli enti locali e parte della segreteria della federazione provinciale dei pensionati. “Da lui un grande insegnamento di rettitudine e onestà, di competenza, di passione per il nostro sindacato sempre pronto ad aiutare il prossimo. Fino a pochi anni fa è stato presente e partecipe fattivo della vita associativa. Non ti dimenticheremo”. Così lo ricorda Antonio Carro, responsabile Cisl La Spezia. I funerali ci sarà lunedì alle 15 presso la chiesa di Santa Rita.

