Entella-Sampdoria, dopo il derby danneggiato il portone della sede della squadra di casa: indagini in corso

Chiavari. Un gruppo di ultras blucerchiati, che si è staccato dal resto dei tifosi diretti in stazione dopo la sconfitta con l’Entella, si è diretto ieri sera verso la sede della squadra di casa, in piazza Sanfront. danneggiandone il portone di ingresso.

Sul posto sono arrivati i militari dell’Arma dei carabinieri in servizio di controllo del territorio, la polizia scientifica e la Digos a cui sono affidate le indagini per risalire agli autori che una volta individuati saranno anche colpiti da Daspo.

