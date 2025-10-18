Festa d’autunno a Calizzano con il primo memorial Gaiàn in ricordo dell’amato Claudio Garassino

Calizzano. La festa d’autunno in programma domani, 19 ottobre, a Calizzano, sarà anche un’occasione in più per ricordare Claudio Garassino, “Gaiàn”, morto improvvisamente a 54 anni lo scorso 10 gennaio a causa di un tragico incidente mentre stava lavorando nella sua azienda agricola in località Giaire.

Una perdita dolorosa per tutta la comunità ed è per questo che la rassegna della “castagna d’oro” con il consueto campionato dei caldarrostai sarà dedicata proprio a lui, che nelle scorse edizioni era sempre pronto e disponibile a portare avanti le tradizioni del suo paese.

