Giornata europea contro la tratta, la Liguria illumina il palazzo della Regione: “Per sensibilizzare contro lo sfruttamento”

Liguria. Anche Regione Liguria celebra la Giornata Europea contro la tratta di esseri umani illuminando il ledwall del palazzo della Regione con la scritta “18 ottobre 2025 – Giornata Europea contro la Tratta”.

“La tratta di esseri umani è una delle più gravi violazioni dei diritti fondamentali della persona e colpisce soprattutto chi è in condizione di vulnerabilità, – spiega l’assessore regionale alla Sicurezza, Paolo Ripamonti. – È dovere delle istituzioni contrastare con fermezza ogni forma di sfruttamento, potenziando la prevenzione, il controllo, la collaborazione tra enti e il sostegno alle vittime. La giornata di oggi ci ricorda che dietro ogni numero c’è una vita segnata da violenza e privazione della libertà. Regione Liguria è al fianco di chi lavora ogni giorno per salvare e tutelare le persone, garantire la legalità e promuovere una società più giusta e sicura per tutti”.

