Hugo Rubini entra nella Hall of Fame dello Spezia: “Io un privilegiato e questa è casa mia”

Ha una patina di commozione negli occhi Hugo Daniel Rubini quando entra nella sala Hospitality del Picco e trova una sua foto di inizio anni Duemila, davanti alla Curva Ferrovia. “Mi sento un privilegiato ad entrare in questo circolo ristretto di calciatori che possono vantare un posto nella Hall of Fame di questo club”, dice il portiere. Sette anni in maglia bianca tra il 1999 e il 2006, 163 presenze e due promozioni dalla C2 alla C1 e poi il coronamento del sogno Serie B, raggiunto il primo maggio a Padova.

“I ricordi migliori? Egoisticamente il rigore parato contro l’Alessandria e l’altro è quando abbiamo raggiunto la promozione in B, dopo averci provato per tanti anni. Ci eravamo andati molto vicino ma non ci eravamo riusciti, è stata una liberazione che mi mancava proprio. Ero l’obiettivo quando sono arrivato qui”.

