Levanto, dalle ceneri dell’ex cinema Sport nasce una sala multimediale da 202 posti

Una sala multimediale pubblica da 202 posti in poltroncine (due per persone con disabilità motorie), con un foyer di 57 metri quadrati, dotata di palcoscenico, una stanza per la regìa, una ad uso tecnico, un locale guardaroba, uno schermo per la proiezione di film e con spazi esterni pavimentati in arenaria e abbelliti con aiuole. È sorto in via Cairoli, al piano terra del complesso che ospitava il cinema teatro “Sport”, ora trasformato in residenze abitative, il nuovo polo di attrazione levantese per gli eventi culturali.

Acquisito gratuitamente dal Comune come scomputo degli oneri di urbanizzazione dell’intervento residenziale, verrà inaugurato nel corso delle prossime festività natalizie e poi accoglierà manifestazioni musicali, teatrali, cinematografiche, convegni, conferenze e tutte le iniziative organizzate dall’amministrazione e dalle numerose associazioni locali di volontariato che necessitano di spazi ampi e attrezzati in grado di fornire supporto logistico ai partecipanti e accogliere un congruo numero di spettatori.

