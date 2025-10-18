Pallavolo, Serie C e D al via: Tigullio Sport Team, Admo e Carasco apripista

Sono ai nastri di partenza i campionati regionali di pallavolo. Dopo l’avvio con la Coppa Liguria a fine settembre, la stagione entra nel vivo a partire dal weekend del 18 e 19 ottobre con l’avvio della Serie C e della Serie D femminile. Per quanto riguarda le formazioni del Tigullio, in Serie C ci saranno l’Amis-Admo Volley, che esordirà in casa nella palestra delle Scuole Medie Don Gnocchi in Via Dante a Lavagna contro il Rainbow Volley La Spezia, sabato alle 19:00. Prima in casa anche per il Tigullio Sport Team che al Palasport di Santa Margherita Ligure accoglierà il Quiliano Volley con orario d’inizio previsto per sabato alle 18:30.

Impegnata, invece, con l’esordio in Serie D, all’interno del girone B, la Scuola di Pallavolo Carasco che domenica 19 ottobre alle ore 20:00 andrà in trasferta al Palacus C. Romanzi di Genova per affrontare il Pink Volley Genova. I campionati regionali di pallavolo maschile, invece, prenderanno il via il weekend tra il 25 e il 26 ottobre, con impegnate in Serie C l’Amis-Admo e l’ADC Villaggio Volley, mentre in Serie D figurano le formazioni del VBC Rapallo, dell’Amis-Admo, del Volley Sestri Levante e del Volley Uscio.

