Prima categoria Girone C: PSM Rapallo vittoria e vetta, tutti i risultati

Fine settimana positivo per le formazioni del Tigullio impegnate nella quarta giornata del Girone C di Prima Categoria. Il PSM Rapallo conquista la vetta della classifica, mentre il Borgo Rapallo 98 sale al quarto posto. Pareggi per Granarolo, San Lorenzo della Costa e Cogornese.

Il PSM Rapallo vince per 2-1 in trasferta contro il Priaruggia G. Mora e si porta al primo posto in solitaria con 10 punti, complice la sconfitta dell’Atletico Quarto per 5-0 in casa del Torriglia 1977. In quattro giornate la squadra ha collezionato tre vittorie e un pareggio, con un bilancio di 8 gol segnati e solo 1 subito, proprio in questa quarta giornata. Vittoria casalinga, poi, per il Borgo Rapallo 98, che supera 2-1 il Vecchio Castagna Quarto, salendo, così, al quarto posto con 7 punti.

» leggi tutto su www.levantenews.it