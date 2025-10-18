Raffica di furti di bagagli dei passeggeri dei Flixbus: tre arresti della polizia locale

Genova. Tre arresti della polizia locale di Genova per contrastare il fenomeno ormai diffuso dei furti dei bagagli dei passeggeri che utilizzano i bus Flixbus. I furti si concentrano nella zona del capolinea tra Principe e la Stazione marittina, dove i ladri attendono l’apertura dei bagagliai per sottrarre borse e trolley e cercare subito dopo di rivenderle il contenuto.

Nel primo arresto l’uomo, di nazionalità algerina, è stato notato mentre si allontanava in modo sospetto portando con sé un bagaglio nella zona di sosta dei bus di linea. Gli agenti sono intervenuti, fermandolo in flagranza mentre tentava di cedere il bagaglio, risultato poco dopo ribato a un viaggiatore a bordo di un Flixbus diretto a Milano. All’interno erano contenuti effetti personali, vestiti e un computer portatile. La vittima del furto, una volta giunta a destinazione, ha sporto denuncia e il contenuto del bagaglio è stato integralmente recuperato e restituito.

» leggi tutto su www.genova24.it