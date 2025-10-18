COMMENTA
CONDIVIDI

Recco: lavori pubblici, approvata la delibera per la gestione degli appalti

Recco: lavori pubblici, approvata la delibera per la gestione degli appalti

Generico ottobre 2025

Dallo staff di Carlo Gandolfo, sindaco di Recco

La Giunta ha approvato la delibera che introduce l’utilizzo di “metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni”, meglio conosciuto come Building Information Modeling (BIM). La delibera è una risposta diretta al nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs. 36/2023), che impone alle stazioni appaltanti di adottare metodi e strumenti di gestione informativa digitale per le opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti di importo superiore ai 2 milioni di euro.

» leggi tutto su www.levantenews.it