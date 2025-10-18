Recco: lavori pubblici, approvata la delibera per la gestione degli appalti

Dallo staff di Carlo Gandolfo, sindaco di Recco
La Giunta ha approvato la delibera che introduce l’utilizzo di “metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni”, meglio conosciuto come Building Information Modeling (BIM). La delibera è una risposta diretta al nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs. 36/2023), che impone alle stazioni appaltanti di adottare metodi e strumenti di gestione informativa digitale per le opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti di importo superiore ai 2 milioni di euro.