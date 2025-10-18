Sicurezza in centro storico, accolte le richieste della sindaca Salis: per la polizia locale servizi antidegrado in tutte le aree critiche

Genova. Cambia e si rafforza il presidio di alcune aree critiche del centro storico di Genova da parte delle forze dell’ordine, su indicazione della Questura, che ha accolto le richieste della sindaca Silvia Salis, arrivate nel corso dell’ultima riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, in Prefettura.

“Ringrazio la Questora, Silvia Burdese, e la Prefetta, Cinzia Torraco, per aver ascoltato l’allarme lanciato dal Comune anche in seguito ai sopralluoghi dei giorni scorsi in alcune aree del centro storico caratterizzate da situazioni di degrado, spaccio, criminalità e mancanza di sicurezza – commenta la sindaca Silvia Salis – con questa nuova organizzazione speriamo di poter restituire dignità ad alcune aree troppo spesso trascurate nel passato anche recente. Vogliamo che tutto il nostro centro storico torni un luogo sicuro, da poter vivere in tranquillità in qualsiasi ora del giorno e della notte”.

