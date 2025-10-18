Stillitano: “Ora analizziamo, ma a freddo. Domani parleremo e prenderemo la nostra decisione”

“Siamo tutti delusi, non abbiamo cominciato il campionato come pensavamo e come volevamo. Oggi ero qui con Tom Roberts, che era al Picco per la partita. Non vogliamo dire niente di definitivo subito a caldo perchè è un momento concitato per tutti. Faremo un’analisi come facciamo sempre, guardiamo la squadra. Abbiamo bisogno di prenderci responsabilità, a partire da noi come proprietà”. Parla così Charlie Stillitano, il presidente dello Spezia che interviene in conferenza stampa dopo il ko contro il Cesena. “Non è un problema che possiamo risolvere subito, dobbiamo analizzare con tutti cosa sta succedendo, con mentalità e cuore freddo, per prendere la decisione migliore per questa squadra. Eravamo ad un passo dalla Serie A, ora siamo ultimi in classifica in Serie B con la stessa squadra. Manca Pio, che è fortissimo, ma non può essere solo questo. Abbiamo una buona squadra, un bravo allenatore, una buona dirigenza. Dobbiamo pensare a mente fredda”.

La prima decisione da prendere riguarderà il futuro di Luca D’Angelo: “Tutto è sul tavolo in questo momento. Io e Tom Roberts rimaniamo, il club è fantastico e siamo contenti per questa avventura”, prosegue. “Il calcio è come la vita, ci sono dentro da trent’anni, ho visto grandi successi e momenti negativi. Tiriamo avanti. Non abbiamo preso decisioni. Dobbiamo pensare e domattina io e il proprietario, insieme, analizzeremo con Gazzoli, Corradino e Melissano. Decideremo insieme che fare. Roberts è quello che mette i soldi, ha il cuore a Spezia”.

