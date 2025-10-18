Torneo Alinò, nella Hall of Fame entrano un ex presidente e il vicepresidente dello Spezia Calcio

Bella serata amarcord alla Locanda Alinò degli sportivissimi Ciro e Beppe nell’ambito della consegna dei riconoscimenti Hall of Fame che raggiunta la 50^ edizione ogni anno gratificherà tre ex partecipanti che hanno dato lustro alla manifestazione.

Con il patron professor Pier Giorgio Baudinelli a fare gli onori di casa sono stati premiati Nanni Grazzini, negli anni 80 inesauribile pendolino di fascia con licenza del gol nel team Loscos, Andrea Corradino vice presidente dello Spezia e colonna del Piazza Europa e il dottor Riccardo Santinelli bomber del Mobili Cargiolli.

