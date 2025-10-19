A Garlenda l’evento “Camminiamo insieme”: movimento e screening con i Lions della zona

Garlenda. Decine di screening, moltissimi partecipanti alle due camminate alla scoperta dei tesori di Garlenda e tanti appassionati volontari provenienti da tutti i Club della Zona III C del Distretto Lions 108ia3, questi gli ingredienti necessari a definire la manifestazione “Camminiamo insieme”, ospitata dal Lions Club Albenga Valle del Lerrone Garlenda, ed inserita nell’ambito della storica sagra “Castagne e Sport” della Pro Loco di Garlenda.

“Un’occasione – ha dichiarato il Presidente della Zona III C Luca Russo – per promuovere il movimento quale alleato e strumento utile nel controllo di patologie quali diabete ed ipertensione. Nel Villaggio Lions abbiamo accolto cittadini che hanno potuto trovare un’offerta ampia nel campo della salute e del benessere grazie a screening gratuiti quali quello del diabete a digiuno, arricchito dalla consegna di materiale sulla malattia e informazioni sulla corretta dieta, la misura della pressione arteriosa e il test di Amsler per la maculopatia – a cura dei Lions Club Alassio e Albenga Host – oltre che la possibilità di conoscere la Banca degli Occhi Lions Melvin Jones di Genova, realtà attiva nel campo nel ripristino e preservazione della vista con i soci del Lions Club Loano Doria. È stato inoltre attivo, tutta la mattinata, un point di raccolta per gli occhiali usati grazie al Lions Club Andora Valle del Merula che ha riscosso un notevole afflusso di materiale.”

