Altro che autovelox: “Cadibona non sicuro”, ente statale intima alla Provincia una lunga serie di lavori

Savona. La Liguria si srotola dalla Francia alla Toscana per quasi 400 chilometri, lasciandosi alle spalle Alpi ed Appennini, con un’orografia difficile da ritrovare altrove. Facile quindi comprendere come servano strade e ferrovie efficienti, che non ci sono e incontrano difficoltà enormi per essere realizzate.

Ne parleremo per sommi capitoli, in modo da arrivare allo stupefacente racconto di oggi, forse minimale ma assai significativo: l’Ansfisa, ente statale che si occupa di sicurezza stradale, di cui tutti noi ignoravamo l’esistenza, ha sentenziato che la statale del Cadibona non è sicura perché su di essa non è assicurata neppure una minima manutenzione, come il taglio dell’erba. Altro che la velocità degli automobilisti che vengono inseguiti (perseguitati?) dagli autovelox.

