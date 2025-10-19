“Bambin Gesù delle Mani” del Pinturicchio sarà esposto nel periodo di Natale al diocesano di Sarzana

Un capolavoro della storia dell’arte arriva a Sarzana. Per il periodo natalizio 2025 il “Bambin Gesù delle Mani” di Bernardino di Betto, detto Pinturicchio sarà esposto al Museo diocesano sarzanese. Si tratta di uno dei frammenti più celebri e misteriosi del Rinascimento, oggi custodito dalla Fondazione Guglielmo Giordano di Perugia. Per l’amministrazione si tratta di “Un prestito eccezionale arricchirà il Natale di Sarzana e dell’intero territorio: un capolavoro leggendario che intreccia i Borgia e la storia papale di Sarzana”. L’opera è parte della perduta Investitura divina di Alessandro VI negli Appartamenti Borgia in Vaticano.

Il frammento (affresco murario, ca. 1492–1493) mostra il Bambino benedicente, sorretto dalle mani della Vergine, mentre un’ulteriore mano — riconosciuta dalla critica come quella del papa Alessandro VI Borgia — sfiora il piedino del Bambino. Un dettaglio che rimanda alla grande composizione perduta degli Appartamenti papali e alla Roma del potere e della devozione.

