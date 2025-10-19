Bambini in carcere, un altro caso a Pontedecimo: detenuta entrata con la figlia di 20 mesi

Genova. Un’altra bambina in carcere con la madre. È il secondo caso in una settimana nel penitenziario di Pontedecimo, dove ieri una donna italiana di 32 anni proveniente da Ventimiglia, condannata per rapina in concorso ed estorsione, è entrata con la figlioletta di 20 mesi, subito collocata nel nido. Immediatamente attivate le procedure per il trasferimento in un istituto a custodia attenuata per madri detenute.

A denunciare il caso è ancora la Uilpa Polizia Penitenziaria: “Una barbarie i bambini in carcere, l’umiliazione della coscienza e la rabbia di essere inerme di fronte a tale inciviltà – commenta Fabio Pagani, segretario del sindacato per la Liguria -. Rinnoviamo il nostro appello ai politici perché questa barbarie dei bimbi in carcere abbia immediatamente a cessare“.

