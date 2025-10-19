COMMENTA
Cairese in difficoltà. Solari: “Sono convinto che con questo gruppo troveremo la soluzione”

Un inizio di campionato difficile per la Cairese, sebbene la speranza del club fosse quella di una stagione meno travagliata della scorsa. Dopo un discreto avvio di campionato, in cui i gialloblù hanno ottenuto meno di quanto prodotto, le brutta partita contro il Celle Varazze e la seconda sconfitta consecutiva, 2 a 0, sul campo della Sestrese fanno sprofondare il club del presidente Boveri, ora a +1 sulle formazioni all’ultimo posto.

“Abbiamo fatto un ottimo primo tempo – commenta mister Matteo Solari – . Nei primi trentacinque minuti abbiamo creato due palle goal, giocato, tenuto palla e non abbiamo concesso nulla. In questo momento prendiamo goal alla prima palla sporca che ci capita contro”

