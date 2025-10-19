Calcio/ Genoa, altra occasione sprecata al Ferraris: 0-0 contro il Parma

Il Genoa non riesce a sbloccarsi. Al Ferraris arriva solo un pareggio contro il Parma in uno scontro diretto che poteva pesare sulla lotta salvezza. Finisce 0-0, con i rossoblù ancora senza vittorie casalinghe e sempre all’ultimo posto in classifica. Decisivo il portiere giapponese Suzuki, autore di una serie di interventi che hanno tenuto in piedi i ducali anche in dieci uomini.

Vieira conferma il 4-2-3-1 già visto prima della sosta. Davanti a Leali agiscono Sabelli, Vasquez, Ostigard ed Ellertsson. In mediana spazio a Frendrup e Masini, mentre dietro all’unica punta Ekuban ci sono Norton Cuffy, Malinovskyi e Vitinha. Il Parma parte con Cutrone riferimento offensivo e un atteggiamento compatto.

