Calcio/ i risultati di Terza Categoria: Val D’Aveto guida la classifica

È stata disputata la terza giornata del girone A di Terza Categoria con la polisportiva Val D’Aveto che si conferma in testa alla classifica con la terza vittoria su tre ottenuta in casa del Camogli FC per 4-2. Seguono a 7 punti il Moconesi 1992, vincente contro il Framura Montaretto per 7-1 in trasferta, il Carlo Grasso 2023, che ha conquistato i tre punti in casa del Ri Calcio per 2-0, e la Polisportiva Leivese che è stata fermata sul 2-2 dal Portofino 84.

Netto il successo del Borgorotondo VL contro la Sammargheritese per 7-2, ancora ferma a zero punti in classifica. Infine, 2-2 tra Deiva Marina e Castiglionese, con il turno di riposo per il Leudi FC.

