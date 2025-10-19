Calcio/ Prima Categoria D: il Lavagna 2.0 non si ferma, Atletico Casarza ancora a secco

In archivio la quarta giornata di Prima Categoria girone D con l’FC Lavagna 2.0 che si conferma protagonista in vetta alla classifica. La formazione lavagnese riesce a conquistare i tre punti in casa, in rimonta, ribaltando il risultato contro il Riccò le Rondini per 2-1. Dopo lo svantaggio iniziale, i padroni di casa trovano il pareggio con Binaj e chiudono la partita con la rete decisiva di Pizzoni, conquistando così la quarta vittoria su quattro gare e salendo a 12 punti in classifica, confermandosi capolista. Non riesce a sbloccarsi, invece, l’Atletico Casarza Ligure, battuto in casa per 1-2 dal Riomaior 1965, che resta fermo a zero punti in classifica.
Buon pareggio per il Casarza Ligure che conquista un punto in trasferta contro il Lerici FC per 1-1. La squadra sale a 7 punti restando in zona playoff. Pareggio anche per il Segesta Sestri Levante per 2-2 in casa del Marolaquasanta, mentre lo Sporting Club Aurora 1975 cade tra le proprie mura contro il Ceparana per 3-1.