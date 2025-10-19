Camogli: Teatro Sociale esaurito per dare sostegno psicologico ai malati di cancro

Un applaudito spettacolo della Compagnia teatrale amatoriale “Gli Instabili” per festeggiare i suoi primi vent’anni, ma soprattutto per promuovere l’iniziativa della dottoressa Samanta De Ferrari: istituire un supporto psicologico per i malati di cancro in cura presso l’ospedale di Sestri Levante. Non a caso ad assistere allo spettacolo, al Teatro Sociale di Camogli, Ornella Sanguineti direttrice del reparto oncologia dell’Asl4. E a manifestare adesione al progetto il sindaco di Camogli Giovanni Anelli, con il presidente del Consiglio comunale Paolo Terrile e la consigliera Elisabetta Facchiano; il primo cittadino di Cicagna Marco Limoncini; per Recco l’assessore Davide Manerba e Luisa Capurro, consigliere. A dimostrazione che l’idea di aiutare i malati è stata largamente condivisa il tutto esaurito in ogni ordine di posti. Il supporto psicologico è solo un primo passo, il secondo è l’acquisto di un casco termico (costa 40.000 euro più Iva) per impedire lo shock della caduta di capelli alle donne che praticano la chemioterapia. Prima dello spettacolo Samanta De Ferrari, che ha dato vita all’iniziativa di questa sera, con grande emozione ha ringraziato tutti e raccontato brevemente quanto le è accaduto: la diagnosi due anni fa del tumore, i due interventi, la chemioterapia, la scoperta del casco che le ha permesso di non divenire calva ed anche la carenza o inesistenza di un sostegno psicologico per le persone che si trovano drammaticamente sole e impreparate davanti alla malattia. Prima dell’apertura del sipario, l’Associazione “Jolly e Pinelle” ha annunciato di avere organizzato un torneo di burraco con lo stesso scopo benefico in programma domenica 14 dicembre presso il Cenobio dei Dogi.

