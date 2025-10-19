Cielo poco nuvoloso nella prima parte della giornata, poi gli addensamenti saranno più intensi

Cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo la presenza di qualche addensamento dal pomeriggio-sera. Sono queste le previsioni meteo per la giornata di oggi, domenica 19 ottobre, quando la temperatura massima registrata sarà di 19°C e la minima di 12°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest. Mare poco mosso.

