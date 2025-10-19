COMMENTA
Cielo poco nuvoloso nella prima parte della giornata, poi gli addensamenti saranno più intensi

Il Golfo con le nuvole

Cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo la presenza di qualche addensamento dal pomeriggio-sera. Sono queste le previsioni meteo per la giornata di oggi, domenica 19 ottobre, quando la temperatura massima registrata sarà di 19°C e la minima di 12°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest. Mare poco mosso.

