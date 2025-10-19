Eccellenza, il LIVE di Carcarese-Molassana: biancorossi a caccia della prima vittoria

Carcare. Sesta giornata del campionato di Eccellenza, al Corrent di gioca Carcarese-Molassana, fischio d’inizio alle 15:00.

Fondamentale oggi fare risultato per i biancorossi, ancora a secco di vittorie nonostante le ottime prestazioni che hanno, però, portato solo tre punti e il terzultimo posto in classifica. E’ vero, il campionato è ancora molto lungo e l’obiettivo è la salvezza, ma una svolta sarebbe importantissima per dare morale ad una squadra che ha dimostrato qualità ma poco cinismo sotto porta. Fin qui i ragazzi di Battistel hanno collezionato tre pari con San Francesco Loano, Pietra Ligure e Genova Calcio e due sconfitte: all’esordio con il Golfo Paradiso e lo scorso turno nel derby con il Millesimo.

