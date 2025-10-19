Genoa, Ottolini: “Lavoriamo insieme allo staff per liberare testa e qualità”

Genova. Genoa in fondo alla classifica e società che rinsalda le fila confermando la fiducia in Vieira. Al termine della pareggio contro il Parma il direttore sportivo Marco Ottolini dichiara in una nota: “È il momento di stare uniti e lavorare tutti insieme con il nostro allenatore e il nostro staff per liberare la testa e le qualità di questa squadra. Ci sono partite in cui tiri ripetutamente e non segni e magari sbagli anche un rigore nel recupero. Questo è il calcio. Se siamo in questa situazione tuttavia è evidente che ci sono cose da migliorare e ne siamo consci. Il malumore dei nostri tifosi a fine partita è legittimo, questi fischi ci devono spronare a fare meglio. Abbiamo un obiettivo comune e insieme lo raggiungeremo”.

Anche Patrizio Masini, nel dopo gara conferma un po’ quanto il gol manchi anche per la serenità dello spogliatoio: “Sull’episodio finale sfido chiunque a non avere un atteggiamento negativo. Ci dispiace molto per i tifosi, capiamo la loro frustrazione. Dobbiamo iniziare a fare punti, volevamo farlo già da oggi. C’è rammarico, ma l’atteggiamento oggi non è stato sbagliato“.

