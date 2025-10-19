Genoa, Vieira: “Fischi giusti perché non abbiamo fatto gol. Sul rigore Cornet si è preso la responsabilità”

Genova. La vittoria ancora non è arrivata e il Genoa langue in fondo alla classifica. Per la prima volta il Ferraris ha fischiato compatto al termine del pareggio per 0-0 contro il Parma. Il rigore sbagliato da Cornet è stata la beffa finale di una partita in cui il Parma non ha fatto un tiro in porta e Suzuki è stato il migliore in campo.

Patrick Vieira in conferenza stampa commenta:”I fischi? Sono giusti perché non abbiamo fatto gol e non abbiamo preso i tre punti. I tifosi hanno fatto la loro parte per darci energia, noi abbiamo provato a vincere dal primo minuto, ma alla fine il punto va bene per il Parma e per noi no. L’atteggiamento della squadra era giusto, abbiamo creato situazioni per fare gol, ma purtroppo non l’abbiamo fatto”.

