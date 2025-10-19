Gli studenti dell’Istituto comprensivo “Ilaria Alpi” di Sarzana in Francia per un progetto Erasmus a Lione

Si è conclusa giovedì 17 ottobre la mobilità di gruppo a Lione che ha visto protagonisti undici studenti dell’Istituto Comprensivo “Ilaria Alpi” di Sarzana, impegnati in una stimolante esperienza di apprendimento e scambio culturale con i coetanei francesi del Collège Pierre Valdo di Vaulx-en-Velin, nei pressi della città francese.

Il progetto, realizzato nell’ambito del programma Erasmus+ KA120 e finanziato grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), ha offerto agli alunni l’occasione di sviluppare competenze linguistiche, digitali e relazionali, rafforzando al contempo il senso di cittadinanza europea e di appartenenza ai valori comuni dell’Unione.

