Grande festa in famiglia per i 100 anni di Manlio Riolino

Il cavalier Manlio Riolino ha compiuto 100 anni. Per celebrarlo è stata organizzata una grande festa assieme a tutta la sua famiglia per una giornata di grande festa e commozione per celebrare un traguardo straordinario: i 100 anni. Riolino è nato ad Arcola il 13 ottobre 1925 e da molti anni risiede alla Spezia.

Attorniato dall’affetto di figli, nipoti, amici e conoscenti, il signor Riolino ha festeggiato il suo secolo di vita con un pranzo in famiglia, al quale ha preso parte anche l’assessore Daniela Carli, che ha voluto portare personalmente gli auguri dell’Amministrazione comunale.

“Memoria storica della nostra città e protagonista di straordinaria resilienza, sia nel lavoro che nel sociale, davvero un esempio per tutti noi” – ha dichiarato l’assessore Carli nel suo intervento.

Una vita di coraggio, impegno e servizio Dopo aver conseguito la maturità scientifica presso il Liceo Pacinotti di La Spezia e svolto il servizio militare, Manlio Riolino ha frequentato per tre anni a Lecce il corso per Allievi Ufficiali. Un grave incidente durante un’esercitazione ne ha purtroppo interrotto la carriera, lasciandolo con una disabilità permanente. Nonostante le difficoltà, Riolino ha saputo affrontare la vita con determinazione e spirito di servizio. Assunto come impiegato alla Oto Melara, vi ha lavorato per oltre quarant’anni, distinguendosi per serietà e dedizione. Parallelamente si è dedicato con grande impegno al volontariato e al sostegno di chi, come lui, aveva vissuto situazioni difficili al servizio dello Stato. Per oltre 35 anni è stato Presidente Provinciale dell’Unione nazionale mutilati per servizio e membro del consiglio nazionale della stessa associazione.

Per il suo impegno e la sua testimonianza civile è stato insignito delle onorificenze di Cavaliere e, successivamente, di Commendatore della Repubblica Italiana. Appassionato di bridge, è stato anche consigliere del Circolo Castello di San Giorgio, partecipando con entusiasmo a numerosi tornei e manifestazioni locali e nazionali. Un esempio per la comunità con i suoi 100 anni di vita vissuti con dignità, spirito di solidarietà e amore per la famiglia, Manlio Riolino rappresenta oggi una vera memoria storica e un modello di resilienza per la comunità spezzina.

