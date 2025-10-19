Il pareggio del Pontelungo contro il Savona dà fiducia, Neri: “Se a dicembre saremo davanti pronti ad investire”

Albenga. Si spengono sul finale i sogni del Pontelungo di ottenere tre punti contro il Savona. La rete di Rignanese a poco dal termine porta un punto a squadra, un risultato giusto secondo le dichiarazioni del presidente dei granata Michele Neri. Si contrappongono i due tempi per le squadre. Nel primo sicuramente meglio i granata, che poi non riescono a replicare del tutto nel secondo tempo quanto di bello hanno mostrato nella prima parte di gara. Alla fine dei 90 minuti il tabellino si ferma sul 2-2.
