La spezzina Antonella Di Santo ed Egidio in parlamento per la Giornata nazionale del cane guida

In occasione della Giornata nazionale del cane guida, lo scorso 16 ottobre, la spezzina Antonella Di Santo, insieme al suo cane guida Egidio, è stata ricevuta in Parlamento, nell’ambito di un incontro organizzato dall’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti.

Una delegazione di persone non vedenti con i loro cani guida è stata ricevuta dal presidente della Camera, onorevole Lorenzo Fontana, e ha sfilato per le vie di Roma, richiamando l’attenzione sul potenziamento del servizio dei cani guida, per i quali ci sono ancora tempi di attesa troppo lunghi.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com