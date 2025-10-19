COMMENTA
La spezzina Antonella Di Santo ed Egidio in parlamento per la Giornata nazionale del cane guida

Antonella Di Santo a Roma

In occasione della Giornata nazionale del cane guida, lo scorso 16 ottobre, la spezzina Antonella Di Santo, insieme al suo cane guida Egidio, è stata ricevuta in Parlamento, nell’ambito di un incontro organizzato dall’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti.

Una delegazione di persone non vedenti con i loro cani guida è stata ricevuta dal presidente della Camera, onorevole Lorenzo Fontana, e ha sfilato per le vie di Roma, richiamando l’attenzione sul potenziamento del servizio dei cani guida, per i quali ci sono ancora tempi di attesa troppo lunghi.

