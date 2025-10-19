Lo Spezia ha deciso: via D’Angelo, pronto Pagliuca a prendere il suo posto

Si chiude dopo 78 partite, una salvezza all’ultima giornata e una promozione sfumata in finale play-off l’avventura allo Spezia di Luca D’Angelo. Dopo la sconfitta contro il Cesena di sabato sera, la dirigenza aquilotta ha avuto un lungo incontro nella giornata odierna in cui si è provato ad analizzare il momento della squadra, che ha fin qui raccolto appena tre punti in otto partite e occupa, in maniera preoccupante, l’ultimo posto in classifica, senza ancora aver vinto alcuna partita. Un confronto che ha visto protagonisti tutti i vertici del club: il presidente Charlie Stillitano, ieri intervenuto in conferenza stampa, il patron Thomas Roberts, tornato in Italia proprio per il match con i romagnoli, e i dirigenti che vivono la quotidianità spezzina: l’amministratore delegato Andrea Gazzoli e il direttore sportivo Stefano Melissano.

Si è deciso per la separazione dal tecnico, legato al club da un contratto di altri due anni. Lo si è fatto a malincuore, ben consapevoli che le colpe dell’allenatore siano solo una fetta della torta amara cucinata in questi primi mesi dallo Spezia. D’Angelo, come spesso succede nel calcio, paga per tutti, con la speranza che l’allontanamento di un uomo così importante e fondamentale per il percorso dell’ultimo biennio spezzino dia quella scossa fin qui mancata ad una squadra che ora non ha più alibi e che ha un urgente bisogno di cambiare marcia.

