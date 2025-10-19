Luca D’Angelo verso l’esonero, domenica mattina in sede riunione decisiva per il futuro del tecnico

Si ferma con tutta probabilità a 78 partite, una salvezza conquistata all’ultima giornata e una serie A sfumata all’ultima partita l’esperienza di Luca D’Angelo sulla panchina dello Spezia. Domenica mattina si riunisce in presenza – fatto non consueto – il vertice del club per decidere le mosse per uscire da una crisi sportiva come non si ricorda a memoria d’uomo in casa aquilotta, neanche nell’annata 2007/08 che costò il fallimento e la sparizione temporanea dal calcio professionistico. La posizione dell’allenatore, che già due settimane fa sembrava sull’uscio, oggi non pare più sostenibile neanche da una certa real politik che, dopo il ko interno contro il Palermo, l’ad Gazzoli e il ds Melissano avevano mostrato provando l’ultimo tiro di dado contro il Cesena dopo essersi guardati attorno.

Il paragone con quanto successo allora – D’Angelo in conferenza stampa, da solo – e soprattutto con quanto successo oggi a Reggio Emilia sponda Bari aiutano a capire quanto la situazione si vada delineando in maniera chiara verso l’esonero. Di là il ds Magalini che arriva in conferenza e conferma mister Caserta chiedendo una svolta alla squadra; di qua il presidente Stillitano che ricorda i suoi allenatori passati ai MetroStars NY e pare quasi allungare una stretta di mano a distanza a D’Angelo: “A volte hai un bravo allenatore e i giocatori giusti, ma le cose semplicemente non funzionano”.

