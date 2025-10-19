Maltempo autunnale in arrivo sulla Liguria, Arpal: “Piogge diffuse e innalzamenti dei corsi d’acqua”

Genova. Dopo un lungo periodo di alta pressione sull’Europa, che ha regalato tempo bello e asciutto sulla Liguria in questa prima metà di ottobre, a partire da domani ci sarà un cambio di scenario con l’arrivo della prima perturbazione atlantica che aprirà le porte all’autunno.

“A partire dalle prime ore della notte – avvisano gli esperti di Arpal – sono attese piogge diffuse su tutta la regione, che si andranno ad intensificare nel corso della giornata per raggiungere il loro culmine nelle ore pomeridiane e serali. Le zone maggiormente coinvolte saranno l’estremo ponente (Zona A) e il centro levante (Zone B e C)”.

