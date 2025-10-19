Marina in lutto: addio alla tenente di vascello Federica Tripoli

Una tragedia tocca lo Spezzino e la Marina militare. E’ mancata ad appena 32 anni Federica Tripoli, tenente di Vascello della Marina Militare Italiana rimasta coinvolta in un incidente stradale a bordo della sua moto alla Spezia qualche settimana fa. La giovane era stata trasportata in condizioni gravissime all’ospedale San Martino di Genova, non è riuscita a superare le importanti ferite riportate.

La famiglia ha dato il consenso alla donazione degli organi, atto che ha permesso di salvare cinque persone in attesa di trapianto. A ricordarla anche la Flp Difesa della Spezia che si unisce al dolore dei familiari.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com