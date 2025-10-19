COMMENTA
Oggi la decisione su D’Angelo, ma lo Spezia mette sotto esame anche la dirigenza

Spezia - Cremonese 2-3 (09/05/2025)

Sono passati 704 giorni da quel 15 novembre 2023, l’ultima volta che lo Spezia si trovò a dover cambiare guida tecnica in un momento di crisi profonda. Allora fu Massimiliano Alvini a salutare la panchina ligure, oggi, a distanza di quasi due anni, la storia sembra ripetersi. Il protagonista, stavolta, è Luca D’Angelo, destinato a essere sollevato dall’incarico dopo un avvio di stagione drammatico.

In otto giornate di campionato, lo Spezia ha raccolto appena 3 punti, frutto di tre pareggi e cinque sconfitte, quattro delle quali maturate al Picco. Numeri impietosi che non lasciano spazio a interpretazioni: la squadra è in crisi profonda, e il progetto tecnico che la scorsa stagione l’aveva portata a un passo dalla Serie A sembra ormai svanito. Eppure, fino a pochi mesi fa, D’Angelo rappresentava la rinascita spezzina. Subentrato in un momento difficile, era riuscito a ridare identità, compattezza ed entusiasmo a un gruppo che pareva smarrito dopo la retrocessione e ad una piazza che sembrava aver perso quello spirito che sempre l’aveva accompagnata. Ma come spesso accade nel calcio, la riconoscenza dura poco: contano i risultati, e quelli oggi non ci sono.

