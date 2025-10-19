Perturbazione atlantica in arrivo in Liguria, Arpal: “Da lunedì piogge diffuse e possibile innalzamento dei corsi d’acqua”

Liguria. Dopo un lungo periodo di alta pressione sull’Europa, che ha regalato tempo bello e asciutto sulla Liguria in questa prima metà di ottobre, a partire da domani (lunedì 20 ottobre) ci sarà un cambio di scenario con l’arrivo della prima perturbazione atlantica che aprirà le porte all’autunno.

A partire dalle prime ore della notte sono attese piogge diffuse su tutta la regione, che si andranno ad intensificare nel corso della giornata per raggiungere il loro culmine nelle ore pomeridiane e serali.

