“Placenta compagna di viaggio risorsa per la vita”, incontro nella sala consiliare di Sarzana

Proseguono gli appuntamenti proposti dall’associazione di promozione sociale Il viaggio di Bianca. Il prossimo sarà domenica 26 ottobre, quando alle 17.00, nella sala consiliare del Comune di Sarzana si terrà l’iniziativa “Placenta compagna di viaggio risorsa per la vita”, relatori il dott. Massimo Alosi e Susanna Swapana Hinnawi. Ingresso gratuito. In occasione degli eventi è possibile acquistare i libri scritti da mamma Nora e pubblicati dall’associazione, il cui ricavato sarà impiegato nei progetti benefici a favore dei bambini promossi dall’associazione.

