Portofino: drone collegato a software, in grado di capire se una persona è armata

Entro l’anno ci sarà un sopralluogo con una dimostrazione relativa alle capacità di impiego di un drone collegato ad un software. Spiega il sindaco di Portofino Matteo Viacava: “In partenza eravamo interessati a capire la rilevazione precoce di possibili incendi sul Monte, in modo da intervenire immediatamente per limitare i danni. Poi contattando ditte specializzate, abbiamo scoperto che il campo di azione si può allargare”.

Intanto va premesso che il sistema potrà essere utilizzato dalla sola polizia municipale, previo un corso di specializzazione per conoscerne l’uso. Oltre distinguere un fuoco di pulizia da un incendio, il software collegato al drone potrà monitorare i flussi turistici; la viabilità; rilevare anomalie. Di giorno e di notte.

