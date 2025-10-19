“Raffaelli: un fotografo lunigianese del primo ‘900”, nuovo appuntamento con l’Università delle tre età aullese

Prosegue con il calendario dell’Università delle tre età di Aulla “Mimma Mazzali”. Prossimo appuntamento giovedì 23 ottobre alle 15:30, quando nella Sala Giuliani della biblioteca civica A. Salucci – Fondo Spini si terrà una lezione dedicata a “Raffaelli: un fotografo lunigianese del primo ‘900”, tenuta dalla prof.ssa Francesca Guastalli. “La lezione del 23 ottobre – leggiamo in una nota di presentazione – rappresenta un’occasione unica per scoprire il lavoro di un fotografo che ha documentato la Lunigiana agli albori del Novecento, un patrimonio visivo prezioso per comprendere la storia e le trasformazioni del nostro territorio.

Le iscrizioni all’Unitrè aullese sono aperte tutto l’anno al costo di 15 euro o a contributi spontanei. I corsi teorici si tengono il giovedì alle 15:30 alla biblioteca A. Salucci. Per informazioni: aulla@unitre.net

