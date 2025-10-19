Rapallo: venerdì 24 le scuole cittadine tappezzano la città di Pace

Dall’ufficio stampa dell’Istituto Comprensivo Rapallo

Tappezziamo le città di pace: le scuole del territorio celebrano la Giornata delle Nazioni unite. Venerdì 24 ottobre bambini e ragazzi delle scuole del territorio marceranno per riaffermare i principi del rispetto e della collaborazione globale Il 24 ottobre si celebra la Giornata delle Nazioni Unite, un’importante ricorrenza che commemora l’entrata in vigore della Carta delle Nazioni Unite, avvenuta nel 1945. E‘ una data significativa per riflettere sull’importanza della collaborazione globale per affrontare sfide comuni. L’Istituto Comprensivo Rapallo ha invitato tutte le scuole del territorio a celebrare questa giornata unendosi in corteo e simbolicamente in un canto comune per dire NO ai conflitti nel mondo.

Lo scopo è sensibilizzare gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado sul tema della PACE, renderli consapevoli delle conseguenze dei conflitti e aumentare la loro consapevolezza riguardo la responsabilità personale e la possibilità di cambiamento anche di fronte ai grandi accadimenti della Storia.

