Recco: cena benefica per acquistare le parrucche oncologiche

Tutto esaurito al ristorante “Da Ö Vittorio” di Recco per la cena di beneficenza a favore dell’associazione PerLaDonna Genova, organizzata con il patrocinio del Comune di Recco e la collaborazione della Pro Loco e del CIV. L’iniziativa, inserita nel calendario del Bra Day 2025, ha visto la partecipazione di 188 persone, con molte altre rimaste fuori dal ristorante per mancanza di posti. I soldi raccolti serviranno per pagare le parrucche da donare alle donne malate di cancro, che perdono i capelli a causa delle terapie. “Fino a poco tempo fa ce le regalavano – commentano i volontari – proprio perché si tratta di un oggetto che non serve per l’estetica ma per aiutare le donne dal punto di vista psicologico ad affrontare questo calvario e proseguire nelle terapie per guarire. Ora invece dobbiamo pagarle e costano carissime”.

Al ristorante l’atmosfera è stata quella delle grandi occasioni: musica, intrattenimento e una sensazione di amicizia e vicinanza emotiva che ha reso la serata un momento davvero speciale di solidarietà. «È andata benissimo, erano tutti molto contenti – racconta Paola Volpi, referente ligure di Europa Donna – abbiamo raggiunto una cifra importante, in attesa del conteggio finale. Verrà consegnato un assegno ufficiale, alla presenza anche del sindaco, e puntiamo a toccare i 10.000 euro richiesti da Cancro Primo Aiuto per poter continuare a garantire gratuitamente le parrucche alle donne oncologiche».

» leggi tutto su www.levantenews.it