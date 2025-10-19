Recco: “Chimica & Cucina” conferenza di Riccardo Carlini

Riceviamo

Entusiasti per il crescente successo riscontrato nelle otto precedenti edizioni, prende il via la nuova stagione di “Chimica & Cucina” presso il ristorante “Da ö Vittorio” a Recco. Il Prof. Riccardo Carlini, ideatore e relatore di tutte le conferenze, è un chimico con la cattedra di Chimica presso il Liceo Artistico “Klee-Barabino” di Genova, da sempre si occupa di ricerca e di divulgazione in ambito scientifico e recentemente ha pubblicato “Brain”, un testo di scienze naturali per la scuola secondaria di primo grado, edito da Lattes Editori.

» leggi tutto su www.levantenews.it