Regione Liguria al fianco delle comunità della Val Bormida, l’assessore Ripamonti: “Aree interne patrimonio da tutelare”

​Bormida. “I paesi dell’entroterra come il Comune di Bormida sono luoghi ricchi di tradizioni e storia, guidati da sindaci che hanno a cuore la tutela del territorio e della propria comunità. È stato un onore inaugurare un murale realizzato da un concittadino, che racconta la storia di questi splendidi luoghi. Queste le parole dell’assessore regionale all’Energia Paolo Ripamonti oggi a Bormida, nell’entroterra savonese, in occasione della tradizionale castagnata che ha promosso, tra gli altri, uno spettacolo musicale e uno di falconeria.

“Si tratta di realtà profondamente legate alla terra e ai prodotti tipici, come le protagoniste della stagione autunnale: le castagne. Regione Liguria continua a credere in queste comunità, sostenendole attraverso bandi dedicati alle aree interne, all’energia, al commercio e alle piccole e medie imprese”, sottolinea l’assessore.

