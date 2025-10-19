Riparte l’anno accademico dell’Unitre con la lectio magistralis “Lerici nelle testimonianze letterarie del passato”

L’Unitre di Lerici inaugura l’anno accademico 2025/26 con una lectio magistralis dal titolo “Lerici nelle testimonianze letterarie del passato” tenuta dal professor Roberto Centi, ex docente del liceo Pacinotti e Direttore dei corsi Unitre, lunedì 20 ottobre. La giornata sarà accompagnata da un intermezzo musicale del chitarrista Edgar Bertin del liceo musicale “Cardarelli”.
Il corso di storia prosegue martedì 22 con la lezione “La Rivoluzione Americana” tenuta dal professor Marco Mezzana, già dirigente scolastico del liceo Parentucelli di Sarzana e direttore dei corsi dell’Unitre. Giovedì 23 si terrà il corso di storia locale “Vita quotidiana in alcuni borghi lunigianesi” tenuto dalla dott.ssa Emilia Petacco, archivista e ricercatrice.